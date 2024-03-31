Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Edition появился в продаже

Компания ZTE выпустила в китайскую продажу специальную версию смартфона Red Magic 9 Pro+, которая получила название Bumblebee Edition. Она посвящена одноименному персонажу из вселенной «Трансформеров». Издание может похвастаться специальной коробкой, 165-Вт адаптером питания, съёмным магнитным вентилятором, значком и чехлом с магнитным кольцом. Цена смартфона составляет 6500 юаней или около 915 долларов.

Напомним, что Red Magic 9 Pro+ оснащается 6,8-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 2000 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, быстрой ОЗУ а LPDDR5X, флэш-памятью UFS4.0, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 165-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 8,9 мм и сенсорными кнопками с частотой 520 Гц.