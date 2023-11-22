Red Magic Realm 49 QD-OLED готов к выходу

Бренд Red Magic официально сообщает, что на масштабной презентации 23 ноября будет показан геймерский монитор Red Magic Realm 49 QD-OLED. Некоторые характеристики грядущей новинки уже подтверждены производителем. Итак, монитор оснащается 49-дюймовой матрицей QD-OLED от Samsung с разрешением 5120:1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 240 Гц, 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, временем отклика 0,03 мс, разъемами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-C с функцией подачи питания мощностью 90 Вт, а также двумя стереодинамиками мощностью по 5 Вт.

Монитор ASUS ROG PG27UQR вышел в белой расцветке …
Компания ASUS выпустила белую версию монитора ROG PG27UQR, который вышел в начале года в черном цвете. Це…
49-дюймовый монитор Samsung S49CG934 оценен в 1235 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент крупных мониторов моделью Odyssey OLED S49CG934, которая основана …
Представлен 150-Гц 4K-монитор Acer Nitro XV282K V3…
Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Nitro XV282K V3, которая получила 28-дюй…
Представлен компактный проектор Xiaomi Redmi Projector 2 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных проекторов моделями Redmi Projector 2 и Projector 2 Pro,…
Представлен 55-дюймовый монитор Samsung Odyssey Ark 2nd Gen…
Компания Samsung представила новый геймерский монитор Odyssey Ark 2nd Gen, который основан на изогнутой 5…
Представлен монитор ASUS ProArt Display PA24US…
Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt PA24US, которая основана на…
Представлен монитор Lenovo ThinkVision P27pz…
Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделями ThinkVision P27pz и ThinkVision P32pz, которые п…
Представлен 180-Гц монитор MSI G244PF E2 …
Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью MSI G244PF E2, которая предназначена для геймеров. Н…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor