Red Magic Realm 49 QD-OLED готов к выходу

Бренд Red Magic официально сообщает, что на масштабной презентации 23 ноября будет показан геймерский монитор Red Magic Realm 49 QD-OLED. Некоторые характеристики грядущей новинки уже подтверждены производителем. Итак, монитор оснащается 49-дюймовой матрицей QD-OLED от Samsung с разрешением 5120:1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 240 Гц, 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, временем отклика 0,03 мс, разъемами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-C с функцией подачи питания мощностью 90 Вт, а также двумя стереодинамиками мощностью по 5 Вт.