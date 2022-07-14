Redmagic выпускает игровой монитор с частотой 160 Гц и разрешением 4K

Redmagic, суббренд Nubia, объявил о выпуске нового игрового монитора.

Новинка представляет собой игровой монитор с 27-дюймовой диагональю и разрешением 4K. IPS-панель предлагает частоту обновления экрана 160 Гц и подсветку Mini LED с 1152 зонами FALD. По словам производителя, панель обеспечивает охват 99 % цветовой гаммы sRGB, Adobe RGB и DCI-P3. Время отклика составляет 1 мс.

Модель также поддерживает DisplayHDR 1000, Freesync и G-Sync. Порты ввода включают два порта HDMI 2.1, один разъем DP 1.4 и порт USB-C с поддержкой USB-PD мощностью 90 Вт.

Цена и дата релиза монитора не раскрыты.