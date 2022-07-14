Redmagic выпускает игровой монитор с частотой 160 Гц и разрешением 4K

Redmagic, суббренд Nubia, объявил о выпуске нового игрового монитора.

Новинка представляет собой игровой монитор с 27-дюймовой диагональю и разрешением 4K. IPS-панель предлагает частоту обновления экрана 160 Гц и подсветку Mini LED с 1152 зонами FALD. По словам производителя, панель обеспечивает охват 99 % цветовой гаммы sRGB, Adobe RGB и DCI-P3. Время отклика составляет 1 мс.

Модель также поддерживает DisplayHDR 1000, Freesync и G-Sync. Порты ввода включают два порта HDMI 2.1, один разъем DP 1.4 и порт USB-C с поддержкой USB-PD мощностью 90 Вт.

Цена и дата релиза монитора не раскрыты.
На выставке Computex 2022 Samsung представила мониторы Odyss…
На Computex 2022 Samsung представляет три новых монитора — новый 25- и 27-дюймовый монитор G4, а также Od…
Huawei представила 23,8-дюймовый монитор MateView SE…
Вместе с ноутбуком MateBook 16s компания Huawei представила недорогой монитор. Новинка называется MateVie…
Представлен игровой монитор MSI MEG 342C QD-OLED…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов изогнутой моделью MEG 342C QD-OLED, которая получ…
Samsung представила монитор ViewFinity S8…
Компания Samsung объявила о выпуске новой линейки недорогих мониторов для создателей контента под названи…
Представлен гигантский монитор Gigabyte S55U…
Gigabyte объявляет о выпуске игрового монитора S55U. …
Acer представила портативные мониторы с 3D…
Технология 3D без очков от Acer наконец-то доступно не только на ноутбуке. Компания представила портативн…
Представлен 4K-монитор Dell P3223QE …
Компания Dell представила монитор P3223QE, который получил 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2…
Умный дисплей Xiaomi Smart Display 10 поступил в продажу в К…
Умный дисплей Xiaomi Smart Display 10 поступил в продажу в Китае по цене 972 юаней (147 долларов). Устрой…
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебыОбзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor