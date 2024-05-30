Redmi 13 4G готов к выходу

Инсайдер Passionategkeez раскрыл характеристики и дату глобального релиза смартфона Redmi 13 4G. По данным источника, аппарат представят 6 июня. Смартфону приписывают наличие 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G91 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52, предустановленной операционной системы HyperOS на основе Android 14, 6,79-дюймового IPS-экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камеры на 13 Мп, сдвоенной основной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп, аккумулятора ёмкостью 5030 мАч, пластикового корпуса толщиной 8,3 мм и защиты от влаги в соответствии со степенью IP53.