Redmi 5 и Redmi Note 5 получат обновление MIUI 11

Обе модели получили стабильное MIUI V11.0.1. Смартфоны буду продолжать использовать Android 9. Размер пакета обновления Redmi Note 5 составляет 677Mб, а у Redmi 5 - 591Mб. MIUI 11 предлагает несколько возможностей, включая Dark Mode.

Новые функции включают новые значки для пользовательского интерфейса MIUI 11. Обновление также обеспечивает более плавную анимацию, режим сверхмощного энергосбережения и детский режим, который обеспечивает безопасную цифровую среду для детей, запуская только те приложения, которые внесены в белый список их родителями.