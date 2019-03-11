Redmi 7 Pro и его функции

«Сердцем» Redmi 7 станет неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц при поддержке 2, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 16, 32 или 64 ГБ расширяемой внутренней памяти. На задней крышке установлены сканер отпечатков пальцев и двойная камера с датчиками на 12 и 8 Мп. Размеры смартфона составляют 158,65 х 76,43 x 8,47 мм при весе 180 граммов.Redmi 7 продолжает шествие по сертификационным агентствам разных стран и наконец добрался до Китая. Сайт TENAA раскрыл ключевые параметры аппарата с кодовым номером M1810F6LE. Сиквел Redmi 6 получит 6,26-дюймовый экран с разрешением HD+ (1520х720 пикселей), аккумулятор на 3900 мАч и Android 9.0 Pie. Redmi 7 дебютирует в чёрном, синем, сером, зеленом, розовом, фиолетовом и белом цветах корпуса.О стоимости смартфона пока неизвестно.