Redmi 7 с увеличенным дисплем

Гаджет дебютирует в вариантах на 3 + 32, 3 + 64, 4 + 64 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Redmi 7 поддерживает одно полосный Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS с A-GPS, ГЛОНАСС, 4G LTE, FM-радио. FCC подтвердил наличие MIUI 10 из коробки. Бюджетный смартфон Redmi 7 прошёл сертификацию в Китае. Помимо очевидных фактов, например, о зарядном устройстве на 10 Вт в комплекте, FCC опубликовало размеры Redmi 7 — 157 х 76 мм. Для сравнения, габариты Redmi 6 составляют 147,5 x 71,5 мм при диагонали экрана 5,45 дюйма. Иными словами, Redmi 7 получит больший экран.О стоимости смартфона пока неизвестно.