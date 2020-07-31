Redmi 9A в версии 4/64 ГБ вышел в Китае

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi выпустил в Китае топовую версию бюджетного смартфона Redmi 9A, которая оснащается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Цена новинки составляет 85 долларов, в то время как глобальная версия стоит тех же денег, но предлагает лишь 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Босс Xiaomi уже заявил, что у Redmi 9A нет конкурентов за эту цену, и с ним сложно не согласиться.

Аппарат также оснащается процессором MediaTek Helio G35, 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, одинарной основной камерой на 13 Мп, модулями 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, симметричным портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.