Redmi 9C NFC не получит MIUI 13

Профильный ресурс XiaomiUI сообщил, что компания Xiaomi решила отменить выпуск прошивки MIUI 13 для бюджетных смартфонов Redmi 9C и Redmi 9C NFC. При этом, изначально обе модели вошли в перечень устройств на соответствующее обновление. Отмечается, что у производителя возникли трудности с работой на MIUI 13 на этих смартфонах по причине их слабой производительности.

Напомним, что Redmi 9C NFC характеризуется 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, платформой MediaTek Helio G35, батареей ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, 10-Вт зарядкой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.