Redmi Earphones официально представлены

Только мы говорили про то, что крупные производители планируют покорять Индию своими качественными товарами, как появилась информация о том, что компания Xiaomi выпустила на территории этой страны свои новые доступные наушники Redmi Earphones, которые продают всего за 5 долларов. Это действительно очень низкая стоимость, так как пользователь получает качественное звучание, отличные материалы и известный бренд, который отвечает за сервисное обслуживание. Да, это проводные наушники, которые не дают вам возможность ходить с полным комфортом, но и при цене в 5 долларов требовать от устройства чего-то такого тоже явно не стоит. Все же производитель явно хотел привлечь аудиторию тех, кто хочет просто доступный продукт и ничего более.