Redmi K100 Pro Max получит 16 ГБ ОЗУ LPDDR6

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K100 Pro Max, который будет представлен во второй половине этого года. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и 1 ТБ флеш-памяти, флагманского экрана, а также основной камеры с модулями на 200 Мп, 50 Мп и 50 Мп. На глобальный рынок смартфон выйдет как Poco F9 Ultra.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Redmi K90 Pro Max оснащается 3-нанометровым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2608:1200 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, дополнительным графическим чипом D2, системой охлаждения с испарительной камерой на 6700 мм², тройной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Light Fusion 950 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом), акустикой с двумя линейными динамиками и сабвуфером, АКБ ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной 22,5-Вт зарядок, стеклянной задней панелью и металлической рамкой, защитой от воды и пыли (IP68) и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев.