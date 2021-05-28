Redmi K20 Pro получил Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную бета-версию фирменной оболочки MIUI 12.5 на базе операционной системы Andoid 11 для китайской версии смартфона Redmi K20 Pro. Так же стабильная бета-версия MIUI 12.5 доступна для европейских Poco X3 Pro. В ближайшее время прошивка выйдет и в других регионах.

Напомним, что Redmi K20 Pro характеризуется 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, платформой Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, выдвижной селфи-камерой разрешением 20 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, батареей на 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт.