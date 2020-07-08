Redmi K30 продали в количестве 3 миллионов штук

В последнее время многие пользователи стали уделять особое внимание смартфонам из Китая, так как они обладают более привлекательной стоимостью. А для многих это очень важный параметр, так как не каждый может себе позволить дорогое устройство за тысячу или более долларов. В этом плане Redmi K30 оказался очень привлекательным решением, которое отлично справляется со всеми задачами и компания-производитель уже сообщила о том, что данный гаджет был продан в количестве 3 миллионов единиц. Это довольно неплохой результат для смартфона, который не является каким-то известным флагманом и сам производитель не сказать, что пользуется невероятной популярностью. В этом плане Redmi K30 очень хорош и мы советуем к нему посмотреться.