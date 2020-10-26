Redmi K30S будет стоить 375 долларов

Компания Redmi раскрыла некоторые подробности о смартфоне Redmi K30S, официальный релиз которого состоится уже завтра, 27 октября. Итак, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флеш-память UFS 3.1, поддержку Wi-Fi 6, дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц и системой адаптивной регулировки частоты обновления изображения, тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Самое же главное, что за столь впечатляющие характеристики производитель попросит всего 375 долларов. Таким образом, Redmi K30S станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 865.