Redmi K40 Game Enhanced Edition тоже готовится к релизу

Xiaomi подтвердила, что компания готова выпустить новый смартфон в линейке Redmi K40, который будет представителем игровой линейки. В преддверии запуска Redmi K40 Game Enhanced Edition, который состоится уже 27 апреля в Китае, производитель даже опубликовал более подробный перечень характеристик нового гаджета. Компания официально подтвердила, что телефон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 1200. Данный процессор выполнен с использованием 6-нм техпроцесса и включает в себя одно ядро ​​Cortex A78 с тактовой частотой 3 ГГц, три ядра Cortex A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Также производитель заявил, что Redmi K40 Game Enhanced Edition будет работать на частоте обновления 120 Гц или 144 Гц, которая также поддерживает частоту дискретизации сенсорного экрана 300 Гц.

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