Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились в продаже

Бренд Redmi дал старт китайским продажам смартфонов Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+, первый из которых оснащается процессором Snapdragon 870, а два последних – топовой платформой Snapdragon 888. Из главных отличий новинок также отметим 48-Мп основную камеру в стандартной модели, 64-Мп камеру в Redmi K40 Pro и главный датчик изображения разрешением 108 Мп в K40 Pro+. Объединяющей же особенностью новинок стал дорогой дисплей Samsung AMOLED E4 с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. Цены на смартфоны стартуют от 310, 435 и 575 долларов соответственно.