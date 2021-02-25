Redmi K40 Pro получил комплектную зарядку

Сегодня компания Redmi представила смартфоны Redmi K40, Redmi K40 Pro и K40 Pro+. Как оказалось, новинки получили комплектный адаптер питания. Также в коробке со смартфоном пользователи найдут кабель, защитную пленку для экрана и защитный чехол. Отрадно, что в Redmi не пошли по пути Apple и Samsung, которые отказались от комплектных зарядок в своих новых смартфонах.

Напомним, что Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ получили топовую платформу Snapdragon 888. Стандартная модель в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ оценена всего в 435 долларов, что делает ее самым доступным смартфоном на Snapdragon 888. Варианты с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оценены в 465 и 510 долларов. Что до Redmi K40 Pro с 12/256 ГБ памяти, то за него просят 575 долларов.