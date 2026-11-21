Бюджетный смартфон Vivo Y21s 5G получит 120-Гц экран

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл подробности о бюджетных смартфонах Vivo Y21s 5G, Y11s 5G и Y05s 4G, которые еще не были представлены официально. Итак, старшей модели приписывают наличие 6,74-дюймового IPS-дисплея с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батареи ёмкостью 6500 мАч, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, тыльной камеры на 50 Мп и селфи-камеры разрешением 5 Мп, поддержки 44-Вт быстрой проводной зарядки, бокового дактилоскопического сенсора, слота для карты памяти microSD, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, а также конфигураций на 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ памяти.

Vivo Y11s 5G будет отличаться 13-Мп основной камерой и 15-Вт зарядкой, а Vivo Y05s 4G – менее производительным процессором Unisoc T7225, 8-Мп тыльной камерой, а также единственной версией на 4/64 ГБ памяти.