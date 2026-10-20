Motorola Moto G47 Power показали на рендерах

Сетевой информатор Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения и подробности о смартфоне Moto G47 Power, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,67-дюймового IPS-экрана с разрешением 1604:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеры на 8 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп (макро), 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, от 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки, защиты от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64, корпуса толщиной 9 мм, предустановленной операционной системы Android 16 и обновлений в течение пяти лет. Ориентировочная цена смартфона на европейском рынке составляет 270 евро.

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