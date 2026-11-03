Смартфон HONOR X5e s оценили в 12 тысяч рублей

Компания HONOR выпустила в российскую продажу смартфон X5e s, главной особенностью которого стал дополнительный 2-дюймовый дисплей на задней панели. Он подойдет для создания селфи на тыльную камеру, просмотра уведомлений и управления музыкой.

Новинка также оснащается 6,9-дюймовым основным экраном с разрешением 1600:720 точек (HD+), частотой обновления 90 Гц и типичной яркостью 600 нит, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, 4 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 16, отдельным слотом для карты памяти microSD, боковым дактилоскопом и 3,5-мм аудиогнездом. Смартфон оценен в 12 и 14 тысяч рублей за конфигурации с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти соответственно.
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