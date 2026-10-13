Представлен смартфон Redmi Note 17 Pro Refresh

Компания Xiaomi выпустила обновленную версию смартфона Note 17 Pro, которая получила название Refresh. Новинка отличается от оригинальной версии двумя новыми расцветками – песочно-оранжевой и зелёной. Аппарат доступен в конфигурациях с 6/256 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Смартфон также оснащается 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 c тактовой частотой до 2,4 ГГц, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой на 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.
Motorola Signature 27 будет работать на GrapheneOS…
В марте этого года разработчики GrapheneOS объявили о партнёрстве с Motorola. Эта версия Android делает о…
Google представила Pixel Tag для поиска вещей…
Оказалось, недавно слитый в сеть Pixel Tag действительно существует — компания Google официально представ…
Комплект поставки Vivo X500 Pro Max показали на фото …
Профильное издание GSMArena опубликовало фотографии комплекта поставки камерофона Vivo X500 Pro Max, кото…
Объявлена дата выхода смартфона OnePlus N6x …
Компания OnePlus объявила, что официальная презентация смартфона N6x состоится 31 июля. Производитель под…
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона лет…
В рамках серии POVA 7 было представлено сразу три варианта исполнения смартфона, все они относятся к сред…
Представлен смартфон TCL P80 Ultra с "бумажным" OLED-экраном…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов серией P80, которая состоит из моделей P80 Ultra, TCL P80 P…
Смартфон iQOO Z11 показали в двух расцветках …
Компания iQOO опубликовала изображения смартфона iQOO Z11, который будет представлен в Индии уже 20 авгус…
Представлен смартфон Motorola Edge 70 Plus с 200-Мп камерой…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 70 Plus, которая базируется на 4-нанометр…
Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАчОбзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 МпОбзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor