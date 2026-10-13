Представлен смартфон Redmi Note 17 Pro Refresh

Компания Xiaomi выпустила обновленную версию смартфона Note 17 Pro, которая получила название Refresh. Новинка отличается от оригинальной версии двумя новыми расцветками – песочно-оранжевой и зелёной. Аппарат доступен в конфигурациях с 6/256 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Смартфон также оснащается 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 c тактовой частотой до 2,4 ГГц, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой на 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.