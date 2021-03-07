Redmi K40 Pro уже доступен для международной доставки

Смартфоны Redmi K40 уже продаются в Китае, а вот дата международного релиза ожидаемых новинок пока еще даже не была объявлена. Впрочем, самые нетерпеливые уже могут заказать адаптированную для международного рынка китайскую версию Redmi K40 Pro. Традиционно такую возможность предоставляет магазин Giztop, отправляющий свои товары во многие страны мира.

Напомним, что Redmi K40 Pro оснащается 6,67-дюймовым Samsung AMOLED E4 дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, батареей ёмкостью 4520 мАч, тройной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686, главный), 8 Мп (сверхширик)и 5 Мп (макро), поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модулем Wi-Fi 6E, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 11 c оболочкой MIUI 12. Цена смартфона в Китае за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ составляет 435 долларов.
Комментарии и отзывы Redmi K40 Pro
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