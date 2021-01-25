Redmi K40 может получить два комплекта поставки

Один из боссов Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал рендер с двумя вариантами упаковки смартфона Redmi K40, который еще не был представлен официально. Топ-менеджер спросил у своих читателей, какой вариант им ближе – толстый или тонкий. Вероятно, речь идет о комплекте поставки с зарядным устройством и без него. Читатели в большинстве своем проголосовали за первый вариант. Напомним, что ранее Xiaomi выпустила флагман Xiaomi Mi 11 в двух вариантах упаковки: с адаптером питания и без него. Что до Redmi K40, то ранее компания Xiaomi заявила, что он получит самый дорогой плоский OLED-дисплей среди смартфонов. Его официальный дебют ожидается в феврале этого года.