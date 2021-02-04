Redmi K40 не будет поддерживать беспроводную зарядку

Компания Xiaomi официально объявила о том, что смартфон Redmi K40 не получит поддержку беспроводной зарядки. Сделано это для того, что удержать цену в пределах 465 долларов. Ранее китайский производитель заявил, что Redmi K40 станет самой доступной моделью на топовой платформе Snapdragon 888.

Предыдущие слухи прочили смартфону врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, оперативную памятью LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.