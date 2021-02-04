Redmi K40 не будет поддерживать беспроводную зарядку

Компания Xiaomi официально объявила о том, что смартфон Redmi K40 не получит поддержку беспроводной зарядки. Сделано это для того, что удержать цену в пределах 465 долларов. Ранее китайский производитель заявил, что Redmi K40 станет самой доступной моделью на топовой платформе Snapdragon 888.

Предыдущие слухи прочили смартфону врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, оперативную памятью LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.
Комментарии и отзывы Redmi K40
Обзоры:
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Новости:
Motorola Edge S представлен официально

Как и было обещано, сегодня компания Motorola представила флагманский смартфон Motorola Edge S, который п...
Глобальная версия Xiaomi Mi 11 уже на подходе

Компания Xiaomi опубликовала рекламный тизер, который анонсирует скорый релиз глобальной версии новеньког...
Redmi Note 10 сертифицирован в Индии

Индийский вариант смартфона с номером модели M2101K7AI получил одобрение Бюро индийских стандартов BS. Се...
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Лучший роутер. TP-LINK Archer A5Лучший роутер. TP-LINK Archer A5
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
Лучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII ApexЛучшие материнские платы для i7-10700K и i9-10900K. ASUS ROG Maximus XII Apex
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W2...
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W2В середине 2020 года компания Thermaltake представила новую линейку недорогих систем жидкостного охлажден...
Google официально подтвердил надежность ...
Google официально подтвердил надежность Поисковой гигант поспешил отреагировать на обеспокоенность пользователей по поводу большого зазора между ...
Обзор Immortals Fenyx Rising. «Зельда» с...
Обзор Immortals Fenyx Rising. «Зельда» сВыход «The Legends of Zelda: Breath of the Wild» на старте продаж Nintendo Switch породил не только восто...
Обзор Hyrule Warriors: Age of Calamity д...
Обзор Hyrule Warriors: Age of Calamity дThe Legends of Zelda: Breath of the Wild, вышедшая на старте продаж Nintendo Switch, стала настоящим локо...
Новая сертификация Samsung Galaxy M62 с ...
Новая сертификация Samsung Galaxy M62 с Samsung готовится к выпуску нового устройства Phablet под брендом M-серии. Недавно смартфон прошел сертиф...
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад д...
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад дВ споре между любителями консолей и ПК, часто в качестве аргумента выступает возможность играть на геймпа...
Защищенный телефон DOOGEE S59 Pro с акку...
Защищенный телефон DOOGEE S59 Pro с аккуКитайская компания по производству смартфонов DOOGEE , которая специализируется на производстве доступных...
Представлен процессорный кулер Thermalta...
Представлен процессорный кулер ThermaltaКомпания Thermaltake пополнила ассортимент процессорных кулеров башенного типа моделью UX210 ARGB, котора...
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный вид...
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видНе так давно компания ВИЗАНТ пополнила линейку видеорегистраторов в формате салонного зеркала, выпустив V...
EK Water Blocks представила водоблок сер...
EK Water Blocks представила водоблок серEK Water Block представила водоблок серии EK-Classic, который разработан специально для эталонных видеока...
Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH ...
Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH Кухня — это не только место для приготовления пищи. Пожалуй, это любимое место всех домочадцев. Здесь все...
Gionee M12 с 6,55-дюймовым дисплеем выпу...
Gionee M12 с 6,55-дюймовым дисплеем выпу Gionee объявила о прибытии телефона Gionee M12. ...
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor