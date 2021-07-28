Redmi K50 Pro+ получит 120-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Redmi K50 и Redmi K50 Pro, выход которых ожидается в первой половине следующего года. Итак, Redmi K50 получит поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт, Redmi K50 Pro – 100 Вт, а старшая модель Redmi K50 Pro+ – 120 Вт. Последний также оснастят основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, а Redmi K50 и Redmi K50 Pro – главные датчики на 48 Мп. Также топовой модели прочат флагманский процессор Qualcomm следующего поколения (предположительно, Snapdragon 898), а Redmi K50 – Snapdragon 888. Напомним, что смартфоны линейки Redmi K40 был выпущены в марте этого года.

Комментарии и отзывы Redmi K50 Pro+
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