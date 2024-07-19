Redmi K70 Extreme Edition оценили в 360 долларов

Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок производительный смартфон Redmi K70 Extreme Edition, который обойдется в 360, 400, 440 и 495 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовым 4-нм процессором MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц, мощной системой охлаждения 3D Ice Cooling, ОЗУ стандарта LPPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 144 Гц, глобальной яркостью 1600 нит и регулировкой ШИМ 3840 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (крупный датчик Sony IMX906 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, фирменной прошивкой HyperOS на базе ОС Android 14, корпусом из алюминиевого сплава толщиной 8,39 мм и массой 211 граммов.