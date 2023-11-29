Redmi K70 Pro оценен в 465 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K70 Pro, который оценен в Китае в 465, 510, 550 и 620 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым экраном OLED TCL C8 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 на 1/1,55 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и предустановленной оболочкой HyperOS на основе ОС Android 14.

Infinix Zero 30 4G получит 120-Гц экран …
Недавно на российский рынок вышел смартфон Infinix Zero 30 5G, а в ближайшее время будет представлена мод…
Apple потратит 5 млрд долларов на серверы для ИИ…
Буквально вчера появилась информация о том, что компания Apple планирует инвестировать по 1 миллиарду дол…
Samsung Galaxy M34 вышел в версии с 8/256 ГБ памяти …
Компания Samsung представила на индийском рынке новую версию Galaxy M34, которая оснащается 8 ГБ оператив…
Представлен смартфон Huawei nova 11 SE …
Компания Huawei выпустила в Китае смартфон nova 11 SE, который оценен в 275 и 300 долларов за варианты с …
Pixel 8a появился на первых фотографиях…
Несмотря то, что в сети достаточно давно гуляют слухи об отказе компании Google от доступного смартфона н…
Samsung раскрыла характеристики процессора Exynos 2400…
Сегодня компания Samsung Semiconductor провела мероприятие System LSI Tech Day в Калифорнии, где производ…
Apple отказалась от смартфонов линейки mini…
Серия смартфонов iPhone mini, в которую входили только iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, может быть официа…
Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition оценен в $880…
Помимо флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, вчера была представлена модель Titanium Special …
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor