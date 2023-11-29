Redmi K70 Pro оценен в 465 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K70 Pro, который оценен в Китае в 465, 510, 550 и 620 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым экраном OLED TCL C8 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 на 1/1,55 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и предустановленной оболочкой HyperOS на основе ОС Android 14.