Redmi M2101K6G получает сертификат FCC

Xiaomi готовится к запуску нового устройства 5G в Европе - Redmi Note 9T 5G. Кроме того, смартфон Redmi с номером модели M2101K6G получил сертификат ЕЭС России. По слухам, это устройство Redmi K40. Теперь же, это же устройство прошло сертификацию FCC, и по слухам сети, устройство принадлежать к серии Note.

Устройство Redmi с номером модели M2101K6G указано на веб-сайте сертификации FCC. В листинге показано, что устройство поддерживает диапазоны NFC, Bluetooth, Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц в дополнение к запуску MIUI 12 в качестве программного обеспечения.

Также можно заметить, что устройство сертифицировано для работы на несущих частотах LTE / GSM / WCDMA. Следовательно, это может быть просто устройство 4G LTE, а не 5G-one, поскольку устройство не имеет ни одного из разрешенных FCC диапазонов частот для частот ниже 6 ГГц и mmWave.