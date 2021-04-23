Redmi Note 10 Pro получил важное обновление

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной прошивки MIUI 12 для смартфона Redmi Note 10 Pro, который недавно вышел в России. Апдейт исправляет ошибки, добавляет около десяти новых фильтров камеры, устраняет мерцание при кадровой частоте экрана 120 Гц и несет в себе апрельский патч безопасности Android.

Напомним, что смартфон оснащается 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги по стандарту IP52, стереодинамиками, платформой Snapdragon 732G, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5020 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт, а также тыльной камерой с модулями на 108, 8, 5 и 2 Мп.