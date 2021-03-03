Redmi Note 10 будет оснащаться AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц

Запуск смартфонов Redmi серии Note 10 уже близок. Новая серия выглядит интересно благодаря новым функциям, которые выделяют ее на фоне конкурентов. Xiaomi подтвердила в тизере, что Redmi Note 10 будет иметь AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц. Высокая частота обновления в 120 Гц обычно используется в флагманских устройствах. Производитель не сообщает, какие устройства получат 120 Гц, так как на данный момент известно, что только Redmi Note 10 Pro имеет частоту обновления экрана 120 Гц.

Официальная презентация новых смартфонов Redmi Note 10 состоится 4 марта.