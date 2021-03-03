Redmi Note 10 будет оснащаться AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц

Официальная презентация новых смартфонов Redmi Note 10 состоится 4 марта.
Запуск смартфонов Redmi серии Note 10 уже близок. Новая серия выглядит интересно благодаря новым функциям, которые выделяют ее на фоне конкурентов. Xiaomi подтвердила в тизере, что Redmi Note 10 будет иметь AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц. Высокая частота обновления в 120 Гц обычно используется в флагманских устройствах. Производитель не сообщает, какие устройства получат 120 Гц, так как на данный момент известно, что только Redmi Note 10 Pro имеет частоту обновления экрана 120 Гц.