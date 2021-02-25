Redmi Note 10 показали на первых фото

Сетевые источники поделились фотографиями смартфона Redmi Note 10 в рабочем состоянии и с открытым разделом «О телефоне», подтверждающим наличие 128 ГБ флэш-памяти и предустановленной оболочки MIUI 12. Ранее сообщалось, что в серию Redmi Note 10 войдут модели Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max. Стандартная модель получит AMOLED-дисплей, восьмиядерный процессор Snapdragon 678 и тыльную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп. Смартфон выйдет вариантах с 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Официальная презентация Redmi Note 10 запланирована уже на 4 марта.