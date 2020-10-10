Redmi Note 10 получит 108-Мп камеру

Несколько дней назад один из боссов Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг подтвердил скорый выход новых смартфонов Redmi. Предполагается, одной из новинок станет модель Redmi Note 10. Сегодня авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми подробностями об этом смартфоне. Итак, аппарат получит многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, модулем с телеобъективом и макрокамерой, IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, батарею ёмкостью 4800 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. При столь серьезных характеристиках ориентировочная цена устройства составляет всего 150 долларов.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Новости:
Apple iPhone 12 будет стоить 800 долларов?

Сетевые источники поделились ценами на смартфоны серии iPhone 12, официальный дебют которых ожидается 13 ...
Realme 7/7 Pro запущен в Европе

Сегодня Realme провела виртуальное мероприятие, где были анонсированы Realme 7 и Realme 7 Pro. ...
Смартфон Xiaomi Mi 10 получил бета-версию Android 11

Компания Xiaomi начала закрытое бета-тестирование оболочки MIUI на базе ОС Android 11 для флагманских сма...
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублейОбзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112
Ноутбуки HP ZBook Fury 15/17 G7 получили...
Ноутбуки HP ZBook Fury 15/17 G7 получилиКомпания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделями ZBook Fury 15 G7 и ZBook Fury 17 G7, которые предназ...
ASUS анонсировала 27 дюймовый монитор ли...
ASUS анонсировала 27 дюймовый монитор лиASUS добавила в линейку TUF Gaming 27 дюймовый монитор. TUF Gaming VG279QL1A имеет IPS панель с разрешени...
Лучшие индукционные варочные панели. LEX...
Лучшие индукционные варочные панели. LEXВарочная панель индукционного типа — современное устройство для стильного кухонного помещения. Можно забы...
Лучший чехол для Sony Xperia L3...
Лучший чехол для Sony Xperia L3Достаточно часто пользователи флагманских смартфонов жалуются на то, что их гаджеты очень подвержены разл...
В Dota 2 вышел мини-патч от 5 августа ...
В Dota 2 вышел мини-патч от 5 августа Сегодня Valve выпустила мини-патч для Dota 2. Обновление от 5 августа 2020 года обновляет базовые гайды д...
LG K42 новый 6,6-дюймовый широкоформатны...
LG K42 новый 6,6-дюймовый широкоформатныКомпания LG представила еще один телефон среднего класса - LG K42 с элегантной задней панелью. ...
Топ 5 лучших инди игр для PlayStation 4...
Топ 5 лучших инди игр для PlayStation 4В то время как над созданием AAA-игр трудятся огромные компании с многомиллионными бюджетами, инди разраб...
Лучшее геймерское кресло. AeroCool AC100...
Лучшее геймерское кресло. AeroCool AC100Геймеры в последнее время стали достаточно дотошно выбирать себе устройства и компоненты для рабочего мес...
Samsung планирует продать 300 миллионов ...
Samsung планирует продать 300 миллионов На рынке смартфонов произошли заметные изменения, так как компания Huawei, которая длительное время побеж...
Планшет Honor Pad V6 вышел в России без ...
Планшет Honor Pad V6 вышел в России без Бренд Honor дал старт российским продажам планшета Honor Pad V6, который может похвастаться поддержкой Wi...
Ноутбуки Dell серии XPS 13 получат проце...
Ноутбуки Dell серии XPS 13 получат процеКомпания Dell скоро представит следующее поколение своих тонких 13-дюймовых ноутбуков: XPS 13, XPS 13 2-i...
Смартфон Gionee Max запущен в Индии ...
Смартфон Gionee Max запущен в Индии Gionee выпустила очередной смартфон Gionee Max. Смартфон выйдет 31 августа на Индийский рынок. Смартфон р...
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Обзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-FiОбзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублейОбзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor