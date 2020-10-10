Redmi Note 10 получит 108-Мп камеру

Несколько дней назад один из боссов Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг подтвердил скорый выход новых смартфонов Redmi. Предполагается, одной из новинок станет модель Redmi Note 10. Сегодня авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми подробностями об этом смартфоне. Итак, аппарат получит многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, модулем с телеобъективом и макрокамерой, IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, батарею ёмкостью 4800 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. При столь серьезных характеристиках ориентировочная цена устройства составляет всего 150 долларов.