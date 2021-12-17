Redmi Note 11 Pro уже подешевел в Китае

Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ были выпущены в конце октября, но спустя полтора месяца новинки уже подешевели на домашнем китайском рынке. Уценка на обе модели составила 30 долларов. Redmi Note 11 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти теперь можно приобрести за 220 долларов, а Redmi Note 11 Pro+ – за 270 долларов.

Напомним, что Redmi Note 11 Pro оснащается восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 920, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, стереодинамики JBL и боковым дактилоскопом.