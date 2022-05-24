Redmi Note 11 SE оценен в 150 долларов Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 11 SE, которая, несмотря на невысокую цену, получила поддержку сотовых сетей пятого поколения. Новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 90 Гц, 7-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 700 c тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, врезанной в дисплей селфи-камерой, тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, 128 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Цена смартфона составляет 150 долларов, что делает его самой доступной 5G-моделью в ассортименте производителя. Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 11 SE, которая, несмотря на невысокую цену, получила поддержку сотовых сетей пятого поколения. Новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 90 Гц, 7-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 700 c тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, врезанной в дисплей селфи-камерой, тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, 128 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Цена смартфона составляет 150 долларов, что делает его самой доступной 5G-моделью в ассортименте производителя. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 19:11 . Продукт - Redmi Note 11 SE

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