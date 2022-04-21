Redmi Note 11S появился в российской продаже

Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу смартфон Redmi Note 11S, который оценен в 33 и 35 тысяч рублей за версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а также 6/128 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 700 кд/м2, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, слотом для карты памяти microSD, поддержкой NFC, двумя динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.