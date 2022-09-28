Redmi Note 11T Pro получил версию на 8/512 ГБ памяти

Компания Redmi объявила о выпуске новой версии Redmi Note 11T Pro, которая может похвастаться 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Её цена в Китае составляет 290 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуются производительной платформой Mediatek Dimensity 8100, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, тройной основной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, батареями ёмкостью 5080 мАч и 4400 мАч соответственно, поддержкой 67-Вт и 120-Вт проводных зарядок, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2, поддержкой Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13.