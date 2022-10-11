Redmi Note 12 может получить SoC MediaTek Dimensity 1080 5G

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 12, официальный релиз которого ожидается до конца года. Утверждается, что аппарат оснастят представленной сегодня 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080 5G. Она может похвастаться восемью ядрами с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Arm Mali-G68, поддержкой ОЗУ LPDDR5, памяти UFS 3.1 и 200-Мп датчиков изображения с записью видео в 4K с HDR. Производительность данной платформы в AnTuTu равно 520 000 баллов – то есть, на уровне Qualcomm Snapdragon 778G.