Redmi Note 12T Pro получит 144-Гц ЖК-экран

Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров, раскрывающих некоторые характеристики еще не представленного официально смартфона Redmi Note 12T Pro. Итак, подтверждено наличие производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200-Ultra и 6,6-дюймового ЖК-дисплея с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц (будет семь режимов), поддержкой HDR10 и десятикратной защитой глаз в различных сценариях.

Ранее стало известно о поддержке сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти. Уже завтра, 30 июня, стартует прием предварительных заказов.