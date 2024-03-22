Redmi Note 13 Pro+ обновили до HyperOS

Компания Xiaomi начала распространение фирменной прошивки HyperOS на базе операционной системы Android 14 для смартфона Redmi Note 13 Pro+. Апдейт с номером сборки 1.0.3.0.UNOINXM весит 5,6 ГБ и распространяется «по воздуху».

Напомним, что представленный осенью прошлого года Redmi Note 13 Pro+ оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 мм2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, адаптером Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками и ИК-излучателем.
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