Redmi Note 13 Pro первым получит SoC Snapdragon 7s Gen 2

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 13 Pro, официальный релиз которого запланирован на 21 сентября. Одной из особенностей новинки станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, которая еще не использовалась ни в одном смартфоне. Это 4-нанометровое решение с четырьмя ядрами с максимальной частотой 2,4 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 1,95 ГГц, модемом Snapdragon X62 5G c максимальной скоростью 2,9 Гбит/с и графическим адаптером Adreno 710.

Смартфон также оснастят адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 и AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью до 1800 нит и высокочастотным затемнением 1920 Гц.
iQOO Z8 получит SoC MediaTek Dimensity 8200…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z8, который еще не бы…
realme С55 станет доступен в России в новом Зеленом цвете…
Самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире - realme, анонсировал старт продаж в России модели realme C5…
Представлен смартфон Vivo Y77t …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов среднего ценового сегмента моделью Vivo Y77t, которая уже …
Технология Li-Fi получила полноценную спецификацию…
Сегодня Институт инженеров электротехники и электроники опубликовал протокол 802.11bb в качестве стандарт…
iPhone 15 Pro Max получил крошечные рамки вокруг экрана…
Известный инсайдер Ice Universe поделился фотографиями смартфона iPhone 15 Pro Max, который был представл…
Складной смартфон OnePlus Open показали на рендерах …
Авторитетный информатор Стив Хеммерстофер опубликовал качественные изображения складного смартфона OnePlu…
ASUS может закрыть линейку смартфонов ZenFone …
Сетевые источники сообщают, что компания ASUS в данный момент проводит крупную реструктуризации, одной из…
Samsung Galaxy S24 Plus засветился в бенчмарке с новым проце…
Линейка смартфонов Galaxy S24 появится не совсем скоро (примерно в феврале следующего года), но, к счасть…
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor