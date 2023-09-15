Redmi Note 13 Pro первым получит SoC Snapdragon 7s Gen 2

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о характеристиках смартфона Redmi Note 13 Pro, официальный релиз которого запланирован на 21 сентября. Одной из особенностей новинки станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, которая еще не использовалась ни в одном смартфоне. Это 4-нанометровое решение с четырьмя ядрами с максимальной частотой 2,4 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 1,95 ГГц, модемом Snapdragon X62 5G c максимальной скоростью 2,9 Гбит/с и графическим адаптером Adreno 710.

Смартфон также оснастят адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 и AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью до 1800 нит и высокочастотным затемнением 1920 Гц.