Redmi Note 15 Pro+ протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi Note 15 Pro+, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 722 и модемом 5G, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1228 и 3230 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях. Ранее сообщалось о дисплее OLED с разрешением 1,5К, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержке быстрой зарядки мощностью 90 Вт, сдвоенной тыльной камере с 50-Мп главным модулем и поддержке спутниковой связи.

