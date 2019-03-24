Redmi Note 7 Pro и его функции

Доступные цвета - черный, синий и красный. Ключевыми особенностями стали двойная 12+2-Мп основная камера с хорошими техническими и практическими возможностями для своего класса, производительность, за которую отвечает Snapdragon 632, высокое время автономной работы, достигаемое за счет сочетания аккумулятора на 4000 мАч и дисплея с разрешением HD+, тройной слот для двух SIM-карт и microSD, а также дизайн с каплевидным вырезом и Gorilla Glass 5 (заявлена защита от брызг P2i).Стоимость смартфона составит шесть тысяч рублей.