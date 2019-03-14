Redmi Note 7 Pro и его характеристика

В список возможностей основной камеры, помимо функций искусственного интеллекта для распознавания сцены, автонастройки контрастности и постобработки кадров входят настраиваемый эффект боке, режим ночной съемки и запись видео в разрешении 4K.Тыльная двойная камера с цифровым стабилизатором изображения представлена основным сенсором Sony IMX 586 на 48 Мп c диафрагмой f/1.79 и вспомогательным на 5 Мп. Селфи-модуль получил единственный датчик на 13 мегапикселей с поддержкой Face Unlock.Диагональ 2,5D IPS-дисплея с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5:9, яркостью 450 нит и каплевидным вырезом для фронталки составляет 6,3 дюйма. Защиту экрана от механических воздействий обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5, дополнительно предусмотрено брызгозащитное покрытие корпуса P2i.Под «капотом» Redmi Note 7 Pro разместился восьмиядерный процессор Snapdragon 675 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц при поддержке 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR 4X в зависимости от конфигурации и графического ускорителя Adreno 612.Стоимость смартфона составит 168 долларов.