Redmi Note 7 был распродан за несколько минут

Вчера представители Xiaomi заявили, что компания готова выпустить 1 миллион единиц Redmi Note 7 к концу января. Сегодня 100 000 устройств были проданы всего за 8 минут 36 секунд.

Redmi Note 7 прибыл с 48 - Мп камеры, Snapdragon 660 и привлекательными ценниками от $ 150 до $ 210, в зависимости от оперативной памяти. Половина единиц была продана через онлайн-магазин Mi Store, а остальные 50 000 были проданы через сторонних онлайн-посредников, таких как TMall и JD.com. Следующий старт запланирована на пятницу, 18 января. Она начнется в 10:00 и, скорее всего, закончится через несколько минут. Телефон будет доступен во всех трех цветах - Blue, Black и Twilight Gold. Он поставляется со стандартным зарядным устройством на 10 Вт, но немного доплатив вы можете получить более быстрый вариант на 18 Вт.