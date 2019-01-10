Redmi Note 7 дебютирует с 48 Мп камерой

Генеральный директор Xiaomi, представил сегодня Redmi Note 7 - первый телефон, который является частью нового суббренда Redmi. В телефоне установлена ​​48-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX586, чипсетом Snapdragon 660, большим экраном и батареей. Стоимость телефона начинается от $ ​​150.

6,3-дюймовый ЖК-дисплей оснащен каплевидным вырезом для селфи и стеклом Gorilla Glass. Разрешение Full HD + и соотношение экрана к телу 84%. Чипсет Qualcomm, немного староват, но все еще достаточно быстр, и его процессор работает на частоте 2,2 ГГц. Для Redmi Note 7 предусмотрено три комбинации памяти - 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 6/64 ГБ, а также есть слот для карт памяти microSD.

Основная камера имеет разрешение 48 Мп, но благодаря фильтру Quad-bayer его лучше использовать для вывода 12-мегапиксельных изображений с большими пикселями 1,6 мкм и HDR. Существует дополнительный 5-Мп шутер для искусственного интеллекта и портретного режима.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает Qualcomm Quick Charge 4. Redmi Note 7 имеет порт USB-C и поставляется с обычным зарядным устройством 5 В/2 А, но вы можете добавить блок быстрой зарядки в свой комплект. Это активирует параметры зарядки 9 В/2 А, которые, по словам Лей Джуна, пополнят телефон от 0 до 100 за 1 час 43 минут. Предварительные заказы уже начались, поставки запланированы на 15 января.