Redmi Note 7 и его функции

Новинка с восьмиядерным процессором, 48-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 4000 мАч.Углы корпуса усилены дополнительными рёбрами жёсткости. Судя по предрелизным видеороликам, такая конструкция хорошо справляется со своей задачей, предотвращая поломку аппарата при случайном падении или ударе о твёрдую поверхность.Камера и гнездо зарядки дополнительно оснащены резиновыми вставками от попадания жидкости. Такие же вставки присутствуют и по периметру всего корпуса. И хотя о водонепроницаемости аппарата производитель не заявляет, такая защита может спасти устройство от случайных брызг или капель дождя. Чтобы забраться под «капот» гаджета, авторам видео пришлось отделить стеклянную заднюю крышку, на которую приклеена основная антенна смартфона. Внутренняя компоновка оказалась достаточно плотной, но на ремонтопригодности Redmi Note 7 это не сказалось. Большинство элементов можно демонтировать при помощи обычной отвёртки, а различные шлейфы отстёгиваются без лишних усилий. Модуль основной камеры и гнездо USB Type-C прикрыты специальными защитными кожухами.Стоимость пока неизвестно.