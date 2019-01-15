Redmi Note 7 раскупили за пару секунд

Недавно компания Xiaomi официально отделила от себя бренд Redmi — теперь это отдельный производитель смартфонов, если можно так сказать. Дочерний бренд представил миру свой первый продукт под названием Redmi Note 7, который так понравился потенциальным покупателям, что его раскупили буквально за несколько минут после того, как начался предварительный заказ. Видимо, пользователям очень понравилась возможность за небольшую сумму денег приобрести крутой смартфон и получить от него все те функции, которые у других компаний можно получить лишь на флагманах за баснословные деньги. Теперь остается лишь ждать вторую волну данного продукта, чтобы попробовать успеть заказать устройство и посмотреть на его возможности в деле.