Redmi Note 8 с 64 Мп камерой уже прошла сертификацию

В базах данных китайских регуляторов 3C и TENAA появились сразу несколько новых смартфонов Redmi.

Новые модели проходят под номерами M1906G7E/T и M1908C3IE/C. У старшей модели будет быстрая зарядка мощностью 18 Вт, у младшей — 10 Вт.

Также модель M1908C3IE/C появилась в TENAA. К сожалению, подробных характеристик пока нет, зато есть изображение.

На нем можно разглядеть вырез-«капельку» для фронтальной камеры, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев под ней и логотип Redmi на небольшом «подбородке».