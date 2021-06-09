Redmi Note 9T обновили до финальной версии MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила финальную версию фирменной оболочки MIUI 12.5 на основе Android 11 для международной версии смартфона Redmi Note 9T. Напомним, что аппарат вышел в России в феврале этого года по цене от 20 500 рублей. Смартфон характеризуется 6,53-дюймовым экраном с разрешением 1080:2340 пикселей, селфи-камерой разрешением 13 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 800U, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт, а также комплектным адаптером питания мощностью 22,5 Вт.