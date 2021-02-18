Redmi Note 9T оценен в 20500 рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi Note 9T, который вышел в Европе еще в начале января. Аппарат доступен в черной и фиолетовой расцветках по цене в 20 490 рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, а также 21 090 рублей за 4/128 ГБ.

Напомним, что новинка характеризуется 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, а также комплектным адаптером питания мощностью 22,5 Вт.