Redmi Note 9T оценен в 20500 рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi Note 9T, который вышел в Европе еще в начале января. Аппарат доступен в черной и фиолетовой расцветках по цене в 20 490 рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, а также 21 090 рублей за 4/128 ГБ.

Напомним, что новинка характеризуется 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, а также комплектным адаптером питания мощностью 22,5 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9T
Обзоры:
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Новости:
Motorola Ibiza замечен в списке Geekbench

Motorola готовит новый смартфон под названием Ibiza. В списке Geekbench доступна некоторая информация о т...
Xiaomi POCO X2 получил обновление до Android 11

Китайская компания Xiaomi выпустил последнее обновление ОС Android 11 для смартфона POCO X2. ...
Samsung может прекратить выпуск серии Galaxy Note

До недавнего времени серия Note была флагманом Samsung и единственным телефоном Samsung с функцией S Pen....
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Лучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USBЛучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USB
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500
TACHY представила ноутбук Vortex 15 с пр...
TACHY представила ноутбук Vortex 15 с прНа рынке ноутбуков появился новичок, компания TACHY. ...
Лучший электрочайник. Philips HD9450/81...
Лучший электрочайник. Philips HD9450/81Электрочайник — очень нужная вещь на кухне, так как ждать, пока закипит обычный чайник на газу крайне дол...
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор...
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-мониторВ центре внимания сегодня игровой монитор MSI Optix G241, оснащенный матрицей IPS c частотой обновления 1...
Бета-регистрация Realme UI 2.0 началась ...
Бета-регистрация Realme UI 2.0 началась Китайский производитель смартфонов Realme представил Realme UI 2.0 на базе Android 11 в конце 2020 года т...
Samsung Galaxy Z Fold2 обновили до One U...
Samsung Galaxy Z Fold2 обновили до One UКомпания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 3.0 на основе Android 11 для склад...
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с ...
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с Продолжая изучение обновленной модельной линейки видеорегистраторов Mio, в центре внимания будет MiVue 81...
В Age of Empires II: Definitive Edition ...
В Age of Empires II: Definitive Edition Разработчик игры Age of Empires II: Definitive Edition, студия Forgotten Empires объявила о выпуске новог...
Microsoft работает над собственным ARM-ч...
Microsoft работает над собственным ARM-чРанее в этом году Apple объявила, что запускает Apple Silicon на базе ARM. Более того, с запуском новых у...
Примеры снимков с объектива Olympus M.Zu...
Примеры снимков с объектива Olympus M.ZuВ сети появились первые фотографии, сделанные на телеобъектив Olympus M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 T...
Карта Lexar Professional 1066x SDXC UHS-...
Карта Lexar Professional 1066x SDXC UHS-Lexar представила флэш-карты Professional 1066x SDXC UHS-I серии SILVER. Они разработаны для удовлетворен...
SMIC начинает пробное производство проце...
SMIC начинает пробное производство процеНа интерактивной платформе шанхайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) на...
Xiaomi анонсировала смартфон Poco M3 с ч...
Xiaomi анонсировала смартфон Poco M3 с чXiaomi представила новый смартфон Poco M3. Poco M3 представлен в ярких цветах, синем, желтом и черном. ...
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor